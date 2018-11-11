محمد بن زايد يبحث فرص التعاون مع الرئيس التنفيذي لشركة "توتال"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأحد، باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة "توتال" الفرنسية.

وبحث سموه والرئيس التنفيذي لـ "توتال"، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، إمكانيات وفرص التعاون بين "توتال" ونظيراتها في دولة الإمارات، من الشركات المتخصصة والمؤسسات والقطاعات المعنية بمجالات الطاقة، وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم في جوانبه كافة.

وبارك سموه، خلال اللقاء، اتفاقية الامتياز الاستراتيجي التي وقعتها شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" الأحد، نيابة عن حكومة أبو ظبي، مع شركة "توتال" في حوض غاز الذياب غير التقليدي، في منطقة الرويس، لاستكشاف وتقييم وتطوير موارد الغاز غير التقليدية، والتي تعد خطوة مهمة نحو إنتاج مليار قدم مكعب يومياً من موارد الغاز غير التقليدية قبل عام 2030، متمنياً سموه للجانبين التوفيق، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التعاون المشترك.

كما تبادل سموه وباتريك بويانيه، وجهات النظر بشأن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، ومجموعة شركاتها، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.