"الهلال" يرفع نُسق المساعدات الإنسانية في الساحل الغربي باليمن

الشارقة 24 – وام:

رفعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نسق مساعداتها العاجلة لأهالي الساحل الغربي في اليمن، منذ بداية أكتوبر الماضي، في استجابة للأوضاع الإنسانية التي خلفتها المليشيات الحوثية الإيرانية في أغلب المناطق المحررة في الساحل الغربي.

وتضمنت جهود الهيئة دعماً لقطاعات التعليم والصحة والطاقة والإغاثة العاجلة، إضافةً لمشاريع على مستوى البنى التحتية.

وكانت الهيئة أعلنت عن خطة متكاملة لإعادة إعمار الساحل الغربي بتكلفة 107 ملايين و100 ألف درهم، وتتضمن إعادة تأهيل الطريق الساحلي الدولي بطول 143 كم، وصيانة 43 مدرسة، وتأهيل 13 عيادة طبية، إضافة لتعزيز قطاع الكهرباء.

وباشرت الهيئة توزيع الدفعة الأولى من المكملات الغذائية المقدمة من الدولة لأهالي الساحل الشرقي كمرحلة أولى من إجمالي 200 طن ستصل على دفعات.

وزودت الهيئة صيادي الساحل الغربي بالمعدات والأدوات اللازمة لمواصلة نشاطهم، إضافةً لإنشاء سوق للأسماك ومكاتب إدارية وتأهيل أماكن التخزين، فيما افتتحت الهيئة مستشفى المظفر بمحافظة تعز بعد تأهيله ورفده بالمعدات والأجهزة الطبية الحديثة والأدوية.

ولبت الإمارات النداء الإنساني لأهالي الساحل الغربي في اليمن بمزيد من العمليات الإغاثية والمشاريع الإنمائية، التي جاءت على قدر الحدث وحجم التحدي في إعادة الحياة لجميع المناطق المحررة ومحو آثار التدمير المنهج الذي ألحقته بها مليشيات الحوثي.