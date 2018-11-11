سيف بن زايد يلتقي الوفود المشاركة في الجمعية العمومية "للاتحاد العربي"

الشارقة 24 – وام:

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الأحد، في مقر وزارة الداخلية، وفداً يمثل رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ 27 للجمعية العمومية، ومجلس إدارة الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، التي انطلقت في أبوظبي، الأحد، وتستمر 3 أيام، و تستضيفها جمعية العسكريين المتقاعدين الإماراتية.

وتبادل سموه مع الحضور، خلال اللقاء، عدداً من المواضيع التي تتعلق بعمل الجمعية، وسبل تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والجمعية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الضباط بالوزارة.