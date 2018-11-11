البواردي يفتتح أعمال الجمعية العمومية لـ "الاتحاد العربي للمحاربين القدماء"

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، الأحد، أعمال الدورة الـ 27 للجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، التي تستضيفها جمعية العسكريين المتقاعدين أبوظبي.

حضر الافتتاح اللواء الركن متقاعد مبارك بن عويضة الخيلي رئيس مجلس إدارة جمعية العسكريين المتقاعدين، واللواء أركان حرب إبراهيم مغربي رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، وسعادة الوزير المفوض السيد طارق عبد السلام ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة اللواء أركان حرب مصطفى خميس الأمين العام للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، إلى جانب ممثلي القوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية وعدد من العسكريين والمتقاعدين.

وتمنى معالي محمد أحمد البواردي في كلمة له للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة قضايا وأهداف الاتحاد في أنحاء وطننا العربي العزيز في سبيل تحقيق مصالح الإنسانية جمعاء.

وأكد البواردي أن تاريخ الصراعات والحروب هو تاريخ البشرية وبالرغم من خوض دول العالم لحربين عالميتين مدمرتين في القرن العشرين إلى جانب الحرب الباردة طوال خمسة وستين عاماً إضافة إلى استمرار العديد من الحروب الإقليمية والمحدودة في مناطق متفرقة من عالمنا، إلا أننا لم نتمكن حتى اليوم من ضمان تحقيق السلام والأمن المنشودين وفق ميثاق الأمم المتحدة من أجل تركيز الجهود الدولية لمجابهة التحديات المشتركة والمتعاظمة والتي تهدد الوجود البشري على كوكب الأرض وأهمها التسارع الهائل في النمو السكاني العالمي مع الاستنزاف المجحف للموارد الطبيعية إلى جانب تزايد نسبة الفقر، فضلاً عن التردي البيئي الكبير، والتي تنعكس من خلال الازمات الاقتصادية العالمية و ينتج عنها دوامة جديدة من الحروب تشمل حركات التطرف والإرهاب .

وأوضح أنه في هذه القرية العالمية التي نحيا فيها اليوم من الطبيعي أن يعمل الاتحاد العربي للمحاربين القدماء تحت مظلة الجامعة العربية وبالتعاون الوثيق مع الاتحاد العالمي للمحاربين القدماء، وفي إطار الأمم المتحدة من أجل ترسيخ مبادئ الأمن والسلام العالميين وفق الأهداف والمرجعيات الأممية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة وتوثيق علاقات الصداقة بين الدول على أسس من الحق والعدل والمساواة مع ضمان الحريات وحقوق الإنسان دون تمييز، إلى جانب مراعاة القضايا المتعلقة بآثار الحروب وما ينتج عنها من كوارث و ضحايا وآلام للمصابين والمعاقين واهتمام بتوفير الرعاية لأسر الشهداء، تكريماً لها استكمالاً للجهود التي تعكس فطرة الإنسان السوية والخيرة من خلال تكافل المجتمع وتعاضده أينما كان.

ودعا معاليه إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الثمينة للمحاربين القدماء من الضباط والجنود والتي يجب أن تستغل بشكل مؤثر لمجابهة مختلف الأخطار والتحديات وعلى رأسها مكافحة التطرف والإرهاب بغية تفادي أخطاء الماضي ومواصلة مسيرة العطاء في المستقبل ولكي تبقى الأجيال مترابطة وقوية تحترم بعضها جيلاً بعد جيل، مشيراً إلى أنه لابد من استغلال القدرات التكنولوجية المتطورة والذكاء الاصطناعي للمساهمة في تحقيق ذلك الترابط بين الماضي والحاضر والمساهمة في تقديم الحلول للمشاكل الدولية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والإنسانية وتحقيق الغايات والأهداف التي يسعى إليها المحاربون القدماء أينما كانوا لتشكل هذه الاتحادات مراكز انسجام ومواءمة أقوال وأفعال الدول مع تلك الغايات.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى تحقيق الأمن والسلام العادل في العالم وفق المرجعيات الأممية وتدفع إلى كل ما فيه الخير للبشرية، منوهاً إلى أن جهود الدولة في مجال دعم ضحايا الحروب في مختلف مناطق العالم تأتي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولتكون شاهداً على مساهمات الدولة في مجال دعم جهود وأهداف المحاربين القدماء والوقوف إلى جانبهم.

و دعا معاليه في ختام كلمته إلى العمل الجماعي و المشترك على الصعد العالمية والإقليمية والمحلية كافة من خلال الاتحادات والمؤسسات المعنية بشؤون المحاربين القدماء عربياً ودولياً للتعاون فيما بينها لإيجاد السبل والوسائل الناجعة لتحقيق الأهداف والغايات النبيلة من خلال تحويل الشعارات إلى أفعال ووضع قواعد وأسس جديدة وفاعلة للعمل الجماعي بالاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة وفق مبادئ القانون الدولي والمرجعيات الأممية إلى جانب ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل إنهاء الصراعات في العالم في أقرب وقت ممكن.