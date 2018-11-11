الهاملي يدشن "مجلس 80060" للتشاور مع القطاع الخاص حول سوق العمل

الشارقة 24 – وام:





دشن معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، "مجلس 80060" الذي يعد احدى مبادرات الوزارة للتواصل مع شركائها في القطاع الخاص، وذلك من خلال تنظيم لقاءات شهرية مع ممثلي غرف التجارة والصناعة بالدولة، بهدف التعريف بآخر مستجدات السياسات والبرامج والأنظمة التي تطبقها الوزارة واستطلاع الآراء حولها.

وأكد معاليه خلال افتتاحه أولى جلسات المجلس التي عقدت في دبي، بحضور حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وكبار المسؤولين في الاتحاد وغرف التجارة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حرص الوزارة على تجسيد مبدأ الشفافية في إطار شراكاتها مع القطاع الخاص عبر إطلاق الحوار المسؤول والنقاشات الدائمة حول قضايا سوق العمل وفي مقدمتها ملف التوطين الذي يعد أولوية وطنية أكدت عليها قيادتنا الرشيدة، فضلاً عن التشاور في شأن السياسات الرامية إلى تعزيز انتاجية سوق العمل وجعله سوقاً ممكنا للمواطنين جاذباً للكفاءات.

وقال معاليه إن اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاع الخاص تتيح المجال واسعاً أمام الاستماع للآراء المختلفة بما يسهم في التأكيد على المنجزات والمكتسبات التي تحققت في سوق العمل وتعظيمها لا سيما ما يتعلق منها بضمان مصالح أصحاب العمل والعمال في ذات الوقت وتوفير الخدمات المبتكرة والمتميزة للمتعاملين مع الوزارة.

وأضاف أن النجاحات التي تحققت في سوق العمل الذي يصنف في المراكز المتقدمة عالمياً من حيث الكفاءة والانتاجية جاءت نتيجة للشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص والجهود المشتركة التي نتطلع دوماً إلى الارتقاء بها لتحقيق المزيد من النجاحات التي تنعكس في مجملها على تعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجالات وقضايا العمل.

وأشار معاليه إلى أن "مجلس 80060" يعد منصة مثالية وقناة للتواصل المباشر مع أصحاب العمل تضاف إلى قنوات التواصل الأخرى التي توفرها الوزارة تأكيداً منها على التعامل بانفتاح وشفافية مع القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة.

من جانبهم ثمن الحضور مبادرة إطلاق المجلس الذي من شأنه إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لعرض وجهات نظره والتعرف على السياسات والبرامج المستحدثة في سوق العمل.