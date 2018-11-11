حامد بن زايد يشهد جانباً من "ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين"

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، جانباً من النسخة الثالثة من "ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين" الذي يجتمع خلاله 26 من قادة كبريات شركات النفط والغاز العالمية، لمناقشة المتغيرات الديناميكية في قطاع الطاقة الهيدروكربونية وكيفية المساهمة في دعم النمو العالمي في الحاضر والمستقبل.

ورحب سموه، بالرؤساء التنفيذيين المجتمعين في أبوظبي، وأكد نظرة القيادة في دولة الإمارات التي تركز على الرؤى المستقبلية الاستشرافية لقطاع الطاقة.

وأكد سموه، أهمية الملتقى ودوره في إثراء محاور صناعة النفط والغاز بمزيد من الأفكار وتبادل الخبرات والمعلومات خاصة أنه يجمع كبار الرؤساء التنفيذيين عشية انطلاق مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، وأعرب عن أمله في أن تخرج النقاشات بحلول واقتراحات عملية تسهم في النهوض بقطاع النفط والغاز العالمي.

حضر الاجتماع كل من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي رياض عبد الرحمن المبارك رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة عضو المجلس التنفيذي، ومعالي المهندس عبد الله ناصر السويدي، وسعادة سهيل فارس غانم المزروعي.

يأتي الاجتماع تلبية لدعوة من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها.. إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يمثلون نخبة من أهم وأبرز شركات النفط والغاز والبتروكيماويات الرائدة في العالم.

ويعقد الملتقى وفق قواعد "تشاتام هاوس" لتعزيز شفافية وحيوية النقاش ويركز هذا العام على الدور الأساسي لشركات النفط والغاز في تمكين النمو العالمي لاسيما مع دخول العصر الصناعي الرابع وفي ضوء الإمكانات التي تختزنها التكنولوجيات الجديدة والمتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات التنبؤية والتحليلات وسلسلة الكتل، والتي تقوم بدور متصاعد الأهمية في تمكين شركات النفط والغاز من تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة.

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "نثمن عالياً توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المستمر الذي كان له الفضل الأكبر في أن يعكس هذا الملتقى الاستراتيجي المكانة الراسخة لدولة الإمارات كمركز عالمي لقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، ووجهة رئيسة للنقاش الذي يسهم في صياغة مستقبل القطاع حيث سيخلق عصر الثورة الصناعية الرابعة العديد من الفرص الجديدة أمام قطاع النفط والغاز للمساهمة في النمو والازدهار لعقود قادمة".

وأضاف الجابر أن الملتقى هذا العام أتاح فرصة مهمة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول مستقبل قطاع النفط والغاز وتعميق الفهم حول العوامل التي تسهم في صياغة مشهد الطاقة المتغير وأفضل السبل للتعامل معها بالاستفادة من أحدث تطورات التكنولوجيا الحديثة.