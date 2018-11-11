وفد المجلس الوطني الاتحادي يزور سور الصين العظيم

الشارقة 24 – وام:





زارت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق لها، سور الصين العظيم أحد المعالم الرئيسية في التاريخ الإنساني، وذلك خلال زيارتها الرسمية لجمهورية الصين الشعبية.

وقامت معاليها ووفد المجلس المرافق لها، بجولة في أجزاء من السور الذي بني على مراحل عمرها أكثر من ألفي عام ويمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات.

واستمعت من المسؤولين الصينيين إلى شرح تعريفي حول السور وتاريخ بنائه وأهم المعالم الأثرية التي يتضمنها من قلاع وأبراج مراقبة، مشيرين إلى أن بناء سور الصين العظيم تم في تضاريس مختلفة وهو يمر عبر الجبال والصحراء ويقطع الأنهار ويختلف الهيكل المعماري له في كل من منطقة بني فيها حسب تضاريسها.

وسجلت معاليها عقب الزيارة كلمة في سجل التشريفات عبرت فيها عن سعادتها وأعضاء وفد المجلس الوطني الاتحادي بزيارة سور الصين العظيم أحد عجائب الدنيا السبع بما يحتويه من معالم تاريخية وحضارية تمتد إلى أكثر من ألفي عام والذي يعتبر مشروعاً نادراً في التاريخ المعماري البشري.

وأعربت عن إعجابها بهذا المعلم التراث الذي يرمز إلى الإعجاز الحضاري ويجسد صلابة الإنسان الصيني في العمل والتحدي لحماية بلاده، مشيرة إلى أن هذا المعلم الحضاري في مكنونه يعبر عن العزيمة والأصالة في البناء والتطور فهو يستقطب سنوياً أكثر من 150 مليون سائح مما يعد رافداً معززاً للدخل القومي الصيني.

وأكدت معاليها تقديرها العظيم للصين حكومة وبرلماناً وشعباً في ترسيخ أسس الصداقة المتينة والتعاون البناء مع دولة الإمارات فكلا البلدين يسعيان باقتدار لنهضة تطال مختلف قطاعات العمل الوطني.. متمنية لمسيرة العلاقات الثنائية التي تستند على صداقة متينة وروابط تاريخية قديمة المزيد من التطور لما فيه صالح البلدين الصديقين وخير البشرية جمعاء.

ضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس، وسالم عبد الله الشامسي، وجمال محمد الحاي، وجاسم عبد الله النقبي، وخلفان عبد الله بن يوخه، وسالم عبيد الحصان الشامسي، والدكتور سعيد عبد الله المطوع، وعائشة راشد ليتيم، وعزة سليمان بن سليمان، وعلي جاسم أحمد، وعلياء سليمان الجاسم، ومحمد بن كردوس العامري، ومحمد أحمد اليماحي، وسعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس.