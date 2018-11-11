تخريج دورة "تخطيط الفعاليات" في شرطة أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج المشاركين في دورة تخطيط وإدارة الفعاليات الكبرى، والتي عقدتها إدارة التدريب في قطاع الموارد البشرية، بمشاركة عدد من الخبراء في الدرك العسكري الإيطالي "الشرطة الإيطالية" وذلك بفندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي.

وأكد العقيد خلفان الكعبي نائب مدير إدارة التدريب، أن الدورة ركزت على تعريف المشاركين بمفهوم الفعاليات الكبرى والدعم التكتيكي والتعامل مع الأجهزة المتفجرة وأساليب مكافحة الشغب.

وحث الكعبي المنتسبين على ضرورة تطوير مهاراتهم ومعارفهم ومداركهم من خلال التحاقهم بالدورات التي تتضمن موضوعات نظرية وعملية ضمن الخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي للارتقاء بالأداء على نحو يعزز جهود التحسين المستمر للعمل الشرطي.