سفير الدولة في إسلام آباد يلتقي حاكم إقليم السند

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، عمران إسماعيل حاكم إقليم السند، وذلك في قصر الحكومة المحلية في كراتشي.

هنأ سعادة السفير الزعابي حاكم إقليم السند على تعيينه في منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تتعزز يوماً بعد يوم بفضل توافق الرؤى بين قيادة البلدين، ونظرتهم المتوافقة للمستقبل، مؤكداً التزام الإمارات بتنفيذ مشاريعها الاستثمارية والتنموية والإنسانية في إقليم السند.

كما أكد حرصه الدائم والمستمر على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذه المشاريع التي تشكل قطاعات مهمة وحيوية في مجالات الاتصالات والطيران والأعمال المصرفية والعقارية، إلى جانب قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة، والنظيفة، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية.

وأضاف أن الإمارات ستستغل الإمكانيات الاقتصادية الضخمة في باكستان، لافتاً إلى أن هناك توجهاً لاستكشاف قطاعات حيوية جديدة من شأنها تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.