"الهلال" يغيث البدو الرحل في شبوة بـ 11 طناً من المواد الغذائية

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 11 طناً من المواد الغذائية والسلع الأساسية على البدو الرحل، في منطقتي "آل باقتيبه" في مديرية مرخة السفلى و"ثوبة"، في مدينة العرم التابعة لمديرية حبان في محافظة شبوة، استفاد منها أكثر من 2000 مواطن يمني.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم مساعداتها الإغاثية والإنسانية للأسر اليمنية في محافظة شبوة، خاصة في المناطق النائية والأشد احتياجاً، للتخفيف من معاناة الأهالي جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها نتيجة الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها على الأهالي في محافظة شبوة منذ بداية "عام زايد 2018"، بلغ 43 ألفاً و622 سلة، استفاد منها أكثر من 265 ألفاً و639 مواطناً يمنياً.