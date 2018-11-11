راشد بن سعود المعلا يزور مهرجان أم القيوين للسيارات

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين مهرجان أم القيوين للسيارات والدراجات النارية في نسخته الثانية، والذي شهد مشاركة قياسية بلغت أكثر من 2500 عارض من الإمارات ودول الخليج العربية، كما تخطى عدد زوار المهرجان 5000 زائر.

وتجول سموه في مختلف أرجاء المهرجان الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بأم القيوين، والتقى ممثلي الشركات العارضة واستمع إلى شرح من هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة عن السيارات الكلاسيكية القديمة والمنازل المتحركة والمقطورات والسيارات والدراجات النارية الحديثة والمعدلة المشاركة في المهرجان.

وأبدى سموه إعجابه بما شهده المهرجان من تطور وتنوع في المعروضات والتوسعة المطردة في المساحة حيث أضحى ملتقى لهواة السيارات خاصة فئة الشباب.