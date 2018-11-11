طحنون بن محمد يحضر أفراح بن ركاض

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء السبت، حفل الاستقبال الذي أقامه ركاض بن سالم بن ركاض العامري بمناسبة زفاف نجله نهيان إلى كريمة سالم بن محمد بن ركاض العامري، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً له حياة أسرية هانئة ومستقرة.

حضر حفل الاستقبال، إلى جانب سموه، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تتفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين وعدد من الشيوخ.