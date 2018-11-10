وفد المجلس الوطني يلتقي عدداً من قادة مدينة نانجين الصينية

الشارقة 24 – وام:

التقى وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، خلال زيارته جمهورية الصين الشعبية، وي جو كيا نج نائب رئيس اللجنة الدائمة بمجلس النواب الصيني عن مقاطعة جيانغسو بحضور قادة المدينة، حيث تم التأكيد على أهمية استثمار الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تتطور في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والثقافية والتعليمية، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين، فضلاً عن دور البرلمانات في تأطير هذا العلاقات والدفاع بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون في إطار النمو الملحوظ في علاقات التعاون المختلفة بين الإمارات، وهذه المدينة التي تعمل على أن تكون أكثر مدينة مبتكرة في العالم.

وأعربت معالي الدكتورة أمل القبيسي عن سعادة، وفد المجلس والحرص على أهمية استثمار التعاون البرلماني الذي تم تأطيره من خلال توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين، مثمنةً تنظيم هذا اللقاء الذي يجمع قادة المدينة من ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والبرلمانية، لبحث ومناقشة تقديم آليات مبتكرة لتعزيز مختلف أوجه التعاون.