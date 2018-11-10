وفد "الوطني الاتحادي" يزور "تشنغوانغ للابتكار الثقافي"

الشارقة 24 – وام:

زار وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس مركز تشنغوانغ للابتكار الثقافي في مدينة نانجين الصينية، والذي يوثق للتاريخ والثقافة والحضارة الصينية العريقة عبر آلاف السنين، ويقوم بتقديمها وحفظها بشكل مبتكر عبر استخدام أحدث التكنولوجيا وأدوات التقنية، وذلك ضمن زيارة الوفد الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.

شملت زيارة الوفد أقسام المركز وأجنحته التي تعكس تاريخ وحضارة الصين الشعبية الممتدة إلى آلاف السنين، وتوثق لطبيعة الحياة التي كانت سائدة في هذه المدينة التي كانت عاصمة للصين قبل "500" سنة، كما يتيح المركز للزوار الاطلاع على تطور المدينة في القطاعات الاقتصادية والصناعية وتطور العملات عبر جناح خاص يضم مئات القطع من العملات، التي تبين التسلسل التاريخي لطبيعة الحكم الذي كان سائداً في مختلف العصور وللقادة الذي تداولوا الحكم.

واطلع الوفد، الذي ضم عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس، والعضوات والأعضاء، وسعادة سعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى بكين، على الطريقة المبتكرة المستخدمة في حفظ تاريخ وتراث وحضارة هذه المدينة، من خلال استخدام أحدث التقنيات، ليعد هذا المركز من أكثر المراكز على مستوى العالم تطوراً في التعامل مع الماضي وتقديمه بروح العصر الى الأجيال الآن وفي المستقبل، بما يحفظ للأجيال القادمة تاريخها وثقافتها وحضارتها وتفاصيل حياتها اليومية.