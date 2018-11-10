سفير الدولة يلتقي رئيس إقليم حكومة السند في باكستان

الشارقة 24 – وام:

استقبل سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية خلال زيارته لإقليم السند، مراد علي شاه رئيس حكومة الإقليم، وذلك بقصر الحكومة المحلية بمدينة كراتشي.

وقدم سعادة السفير خلال اللقاء التهنئة لمراد شاه بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لحكومة الإقليم، وتمنى له التوفيق والنجاح في مسيرة العمل القادمة.

وأكد سفير الدولة أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتوثيق وتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع الدولة مع جمهورية باكستان الإسلامية، والتي تقوم على أسس راسخة مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة والتطابق في وجهات النظر تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أوضح رئيس الحكومة أن إقليم السند يحظى بفرص استثمارية كبيرة في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة والبنية التحتية والاتصالات، وأن هذه الفرص سانحة أمام المستثمرين من خلال زيارة الإقليم وفتح آفاق جديدة لمختلف الشركات الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.