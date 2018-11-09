اختتام كأس حمدان وزايد بن محمد بن خليفة لركوب القدرة والتحمل

الشارقة 24 – وام:

برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، توَّج الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، في إسطبلات قرية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم، الفائزين بكأس سموهما لركوب القدرة والتحمل، الذي نظمه نادي تراث الإمارات على مدى يومين، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية.

وشهد السباق مشاركة الشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان وعدد من الفرسان والفارسات من إسطبلات الدولة العامة والخاصة.

وقام الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، بتكريم الفائزين في فعاليات اليوم الختامي للكأس، حيث توجا الفارس منصور خميس الشدي على صهوة الجواد "جاليو اردي" من إسطبلات دباوي، بطلاً للكأس وفقاً لبروتوكول بوذيب، واحتل الفارس سيزر دونايس على صهوة الجواد "رزنا ميلين رينت" من إسطبلات العاصفة 2 المركز الثاني، فيما فاز الفارس عبدالله علي محمد العامري على صهوة الجواد "تاجيك دي ليجوا" من إسطبلات اف ثري بالمركز الثالث، وذلك بعد أن أنهوا السباق الدولي للشباب والناشئين "نجمتين" لمسافة 120 كيلومتراً، الذي تم على 4 مراحل.

كما كرما الفائزين في السباق وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للفروسية، حيث حل الفارس سيزر دونايس على صهوة الجواد "رزنا ميلين رينت" من إسطبلات العاصفة 2 في المرتبة الأولى، وأتى الفارس منصور خميس الشدي على صهوة الجواد "جاليو اردي" من إسطبلات دباوي بالمركز الثاني، فيما حل ثالثاً الفارس عبد الله علي محمد العامري على صهوة الجواد "تاجيك دي ليجوا" من إسطبلات اف ثري.