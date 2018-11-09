زكي نسيبة يلتقي وزير الدولة البريطاني

الشارقة 24 – وام:





التقى معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ألستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمكتبه بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بابوظبي.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد الخميس، بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها في كافة المجالات، إلى جانب بحث التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي زكي نسيبة بألستر بيرت، وأشاد بالعلاقات الثنائية القوية والمتميزة التي تربط البلدين، وحرص الدولة على تعزيزها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.