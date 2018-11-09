برأس الخيمة

ولي عهد رأس الخيمة يحضر مأدبة غداء بمناسبة زفاف سعيد الشحي

  • الجمعة 09, نوفمبر 2018 في 7:24 م
Next Previous
بمنطقة سيح العريبي برأس الخيمة، حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ظهر الجمعة، مأدبة الغداء التي أقامها العقيد متقاعد محمد سعيد بن سويد الشحي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة محمد سعيد الحيمر.
الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ظهر الجمعة، مأدبة الغداء التي أقامها العقيد متقاعد محمد سعيد بن سويد الشحي، في منزله بمنطقة سيح العريبي برأس الخيمة، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة محمد سعيد الحيمر.
 
حضر المأدبة، الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري وأعيان ووجهاء البلاد والقبائل والمسئولين وأقارب العروسين.
 
وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي والحضور العريس ووالده، وأقارب العروسين بهذه المناسبة السعيدة.