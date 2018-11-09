محمد بن حمد الشرقي يحضر حفلاً موسيقياً لـ "الفجيرة للفنون الجميلة "

الشارقة 24 – وام:





أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية دور الموسيقى كفن جميل وراق في حياة الشعوب يسعى إلى مخاطبة عقل ووجدان الفرد والتأثير في مشاعر المجتمع بغرس القيم والمبادئ السامية التي تعكس حضارة المجتمعات.

جاء ذلك خلال حضور سموه الحفل الموسيقي والمعرض الفني الذي نظمته أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في مبنى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الفجيرة بمشاركة الكونسيرفيتوار من إيطاليا وبحضور جمهور كبير.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى أهمية ترسيخ الثقافة الفنية بين الشعوب، وتعزيز مكانة الإمارات في التفاعل مع الثقافات والحضارات العالمية، مثنياً على دور أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في إعداد جيل واعد من الموسيقيين من خلال تأهيلهم أكاديمياً في فروع الفنون المتنوعة.

وافتتح سموه المعرض الفني المرافق للحفل الموسيقي، والذي تضمن لوحات فنية لطلاب الأكاديمية ومشاركين من خارجها عكست المواهب الشابة في الأعمال الفنية للوحات تحاكي الطبيعة والتراث الإماراتي.