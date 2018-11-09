وزراء وكبار المسؤولين يشاركون في المنتدى الاقتصادي الإماراتي البولندي

الشارقة 24 – وام:





شارك حشد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين بالقطاعين العام والخاص في الملتقى الاقتصادي الإماراتي البولندي، المقام حالياً في العاصمة "وارسو"، والذي تركزت مناقشاته على بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأجمع المشاركون خلال مناقشاتهم في الملتقى على أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون بين الإمارات وبولندا، خلال المرحلة القادمة على مختلف الأصعدة، وعلى نحو يرفع من قيمة التبادل التجاري والاستثماري بينهما.

وأكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أن أهمية عقد مثل هذه الملتقيات يكمن في كونها تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية بولندا، والتي يبنى عليها ترسيخ العلاقات السياسية، مؤكداً أن ما شهده الملتقى الاقتصادي الإماراتي البولندي من مباحثات قدم دولة الإمارات كشريك استراتيجي مهم لبولندا.