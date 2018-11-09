القبيسي تبحث مع مسؤول صيني تعزيز التعاون البرلماني

الشارقة 24 – وام:





بحثت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، مع هو خه بينغ رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني لمقاطعة شانشي، سبل تعزيز وتوطيد العلاقات البرلمانية، بما يحقق التواصل الحضاري والثقافي، وتنمية العلاقات في القطاعات كافة، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية الهادفة، إلى تنسيق المواقف على مختلف الصعد، لا سيما خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية، وتبني القضايا ذات الاهتمام المشترك، وطرحها وكسب الدعم والتأييد لها والدفاع عنها .

جاء ذلك، خلال الزيارة الرسمية التي تقوم بها معاليها، والوفد المرافق لها، إلى جمهورية الصين الشعبية.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز وتنمية علاقات التعاون المتينة والتاريخية، القائمة على الصداقة والاحترام المتبادل، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين .

وأكد الجانبان، أن العلاقات المتميزة بين قيادات ومسؤولي البلدين، عززت من التوجهات المشتركة تجاه التعامل مع التحديات العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والحرص على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار والسلام، والعمل على حل مختلف الأزمات، من خلال الحلول السلمية والدبلوماسية، وهو ما يتفق مع نهج وتوجهات دولة الإمارات، وتعمل على تعزيزه جمهورية الصين الشعبية.

حضر اللقاء، وفد المجلس الوطني الاتحادي، الذي يضم في عضويته سعادة كل من، عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس، وسالم عبد الله الشامسي، وجمال محمد الحاي، وجاسم عبد الله النقبي، وخلفان عبد الله بن يوخه، وسالم عبيد الحصان الشامسي، والدكتور سعيد عبد الله المطوع، وعائشة راشد ليتيم، وعزا سليمان بن سليمان، وعلي جاسم أحمد، وعلياء سليمان الجاسم، ومحمد بن كردوس العامري، ومحمد أحمد اليماحي، وسعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس.

وأعربت معالي الدكتورة القبيسي، عن جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكدة على رغبة المجلس الوطني الاتحادي، بتطوير العلاقات القائمة بين الجانبين، خاصة أنها ستسهم بشكل كبير في تنمية مختلف أوجه التعاون، وفي المجالات البرلمانية التي تدعم توجهات البلدين وقيادتيهما.