خليفة بن طحنون يواصل زيارة أسر الشهداء

الشارقة 24 – وام:

واصل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي جولته لليوم الثاني لزيارة أسر وذوي الشهداء.

فقد زار الشيخ خليفة بن طحنون اليوم الخميس، عدداً من أسر الشهداء في إمارة الفجيرة للاطمئنان على أحوالهم وأوضاعهم ومتابعة احتياجاتهم، في إطار زيارته التفقدية التي تشمل أسر الشهداء كافة في مختلف مناطق وإمارات الدولة.

ونقل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى أسر الشهداء وذويهم خلال زياراته منازلهم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لهم دوام السعادة.

وأكد أن هذه الزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالالتقاء بأسر الشهداء والاطمئنان على أحوالهم وتسخير الإمكانات كافة لهم وتلبية احتياجاتهم ومتابعة شؤونهم.

وتبادل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الأحاديث الودية مع أسر الشهداء واطلع على أحوالهم واطمأن على أوضاعهم، مؤكداً أن المكتب يعمل على ضمان تسخير الإمكانيات كافة لخدمة أبناء الشهداء وذويهم.

وأشار إلى أن المكتب منذ تأسيسه نفذ العديد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين أسر الشهداء وذويهم في مختلف المجالات الاجتماعية والتعليمية وغيرها.

من جانبهم أعرب أسر وذوو شهداء الوطن عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين ما تقدمه القيادة الحكيمة للمواطنين وأبناء الشهداء وذويهم من رعاية واهتمام ومتابعة وعبروا عن فخرهم بأبنائهم شهداء الوطن الأبرار وما قدموه لأجل رفعة وطنهم.