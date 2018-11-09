سلطان بن زايد يشهد ختام سباقات مركاض سيح الشط للهجن

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الخميس، ختام سباقات مركاض سيح الشط للهجن المتأهلة، والتي جرت على ميدان سويحان لسباقات الهجن، واستمرت يومين تحت رعاية ودعم سموه وبتنظيم من اتحاد سباقات الهجن.

واشتمل المركاض على 54 شوطاً للهجن المتأهلة من سن الحقايق ولغاية سن الحول والزمول، حيث تم منح جوائز كبيرة للفائزين بالمراكز من الأول إلى العاشر من كل شوط ولجميع الفئات المشاركة، إذ حصل الفائز بالمركز الأول في الأشواط الرئيسة للبكار والقعدان المحليات من كل فئة على سيارة فاخرة، فيما حصل بقية الفائزين من الثاني إلى العاشر على مبالغ نقدية.

وهنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الفائزين بالمراكز الأولى، وأعرب عن ارتياحه لنجاح المركاض الذي أقيم ضمن شروط محددة لأول مرة، وأهمها منع استخدام العصا ومشاركة الإبل المتأهلة فقط من المحليات والمهجنات للبكار والقعدان.

وتجسد نجاح مركاض سيح الشط، الذي حقق الهدف في إعادة الأصالة لهذه الرياضة التراثية العريقة، من خلال المشاركة الواسعة والمنافسة القوية والنتائج التي تحققت في تحطيم بعض الأرقام القياسية التي كانت مسجلة من قبل في ميادين السباقات.