رئيس تنزانيا يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:

في القصر الرئاسي بدار السلام، تسلم الدكتور جون ماكفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة أوراق اعتماد سعادة خليفة عبد الرحمن محمد المرزوقي كسفير للدولة لدى تنزانيا.

ونقل سعادة السفير المرزوقي خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للرئيس التنزاني وتمنيات سموهم له والشعب التنزاني المزيد من التقدم والازدهار.

ونوه سعادة السفير بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين، مؤكداً أنه سيبذل كل ما بوسعه لمواصلة تعزيزها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

من جانبه حمّل الرئيس التنزاني سعادة السفير المرزوقي تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لسموهم ولدولة الامارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس التنزاني عن تمنياته لسعادة السفير المرزوقي التوفيق في مهمته الجديدة والعمل على دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.