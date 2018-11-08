سفارة الدولة في بريتوريا تدعم مشروع "مليون حذاء مدرسي"

الشارقة 24 – وام:

قدمت سفارة الدولة في بريتوريا دعماً لمشروع مليون حذاء مدرسي، والذي يأتي في إطار إحياء ذكرى الرئيس الراحل نيلسون مانديلا ويستفيد منه الأطفال المحتاجون في مقاطعة ليمبوبو بجنوب أفريقيا.

وسلمت فاطمة يوسف السويدي سكرتير أول بالسفارة، الدعم المقدم للمبادرة إلى السيدة أونيكا مولوي مديرة المشروع، موضحة أن المشاريع الإنسانية تتماشي مع رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بتقديم المساعدة الإنسانية لجميع البشر.

من جهتها، أعربت مولوي عن امتنانها لدولة الإمارات حكومة وشعباً على هذه اللفتة الطيبة التي تدل على سعي الدولة للوصول بالدعم إلى أكبر شريحة من الأطفال المحتاجين حول العالم.