خالد بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "زايد العليا"

الشارقة 24 – وام:

رفع مجلس إدارة مؤسّسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصّة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وإلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم ومساندة سموهما للمؤسّسة ومراكزها والفئات التي تمثلها، من أجل الوصول للأهداف السامية المرجوة من إنشائها، وتحقيق طموح ورغبات القيادة الرشيدة للمشمولين برعاية المؤسسة.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة، الذي عقد بمقر مركز القوع للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة بمنطقة العين، بالدعم والاهتمام الكبير الذي تتلقاه المؤسّسة من القيادة الرشيدة، الأمر الذي أسهم في تحقيق النتائج والإنجازات الكبيرة التي تسجلها المؤسّسة لتقديم أرقي سبل الرعاية والتأهيل لمنتسبيها.

وعلى هامش الاجتماع افتتح سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان المقر الجديد لمركز القوع للرعاية والتأهيل، التابع للمؤسسّة بمنطقة العين، والذي تم إنجازه بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة".