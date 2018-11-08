جواز السفر الإماراتي يصعد إلى المرتبة الثالثة عالمياً

الشارقة 24:

صعد جواز السفر الإماراتي إلى المرتبة الثالثة عالمياً بحسب تصنيف موقع "باسبورت إيندكس" العالمي المتخصص بترتيب جوازات السفر.

ويسمح جواز السفر الإماراتي لحامله، وفق التصنيف الجديد، بدخول 163 دولة، دون الحاجة لتأشيرة مسبقة.

وصعد الجواز الإماراتي من المركز الرابع إلى الثالث بعد الحصول على إعفاء كوبا، ودخول مواطني دولة الإمارات إلى أراضيها، بتأشيرة سياحية لمدة 30 يوماً وتقديم الطلب عبر الإنترنت والحصول على التأشيرة خلال 24 ساعة.

ووفقاً لتصنيف "باسبورت إندكس"، تقدم جواز السفر الإماراتي على جوازي المجر والتشيك في المركز الرابع، وانضم إلى دول المركز الثالث "بلجيكا والنمسا واليابان واليونان والبرتغال وسويسرا والمملكة المتحدة وإيرلندا وكندا".

ويتبقى للجواز الإماراتي إعفاء دولتين، للوصول إلى المركز الأول عالمياً جنباً إلى جنب مع جواز السفر الألماني، والسنغافوري، حيث يسمح الجوازان المذكوران بدخول 165 دولة دون تأشيرة مسبقة.