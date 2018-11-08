المهرجان الوطني للتسامح ينطلق بحديقة أم الإمارات الجمعة

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن انطلاق المهرجان الوطني للتسامح، تحت شعار "على نهج زايد"، يوم الجمعة، بحديقة "أم الإمارات"، في أبوظبي، يمثل البداية الجماهيرية للمهرجان.

وشدد معاليه، على أن اختيار شعار "على نهج زايد"، يأتي تعبيراً عن اعتزازنا وفخرنا بمؤسس الدولة، وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحرصنا على أن تصل رسالة التسامح، كما علمنا الشيخ زايد إلى كافة فئات المجتمع.

وأضاف معاليه، أن المهرجان يضم أكثر من 100 فعالية وبرنامج ومبادرة، تركز على تعزيز التعايش، وقبول الآخر، واحترام الاختلاف، والتعاون من أجل صالح الجميع، منها فعاليات جماهيرية كبرى كمسيرة التسامح، وانطباعات التسامح، وبطولة التسامح في الكريكيت، والعروض السنفونية والفنية والموسيقية المتنوعة، وفعاليات متخصصة، منها برنامج فرسان التسامح.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن رسالة وزارة التسامح من خلال تنظيمها للمهرجان الوطني للتسامح، تركز على القيم والمبادئ التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي التعايش السلمي، وقبول واحترام الآخر، مهما كان دينه أو لونه أو عرقه.

وأكد معاليه، أن أقوال وأفعال وتراث الشيخ زايد، الذي يعد رمزاً عالمياً للتسامح، هي أهم مصادرنا في دعم وتعزيز كل قيم التسامح، فما تحظى به الإمارات، من مجتمع أمن ومتسامح يعمل فيه الجميع، في سبيل تحقيق الخير للجميع، من خلال التعايش وقبول الآخر، واحترام الإنسان، ما هو إلا ثمار جهوده وجهود قيادتنا الرشيدة وكافة أبناء الإمارات من بعده.

وعبر معاليه، عن تقديره للدور الكبير، الذي قام به كافة شركاء الوزارة، لإنجاح فعاليات وبرامج المهرجان الوطني للتسامح.