شرطة أبوظبي تطلع على تجربة السويد للحد من الحوادث المرورية

الشارقة 24 – وام:

اطلعت شرطة أبوظبي، على التجربة السويدية، لتعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث المرورية، خاصة من خلال توظيف الأنظمة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك، خلال استقبال اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، هنريك لاندر هولم سفير مملكة السويد لدى الدولة، والوفد المرافق من شركات سويدية متخصصة، في الأنظمة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.

وبحث المجتمعون، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بمجالات العمل الشرطي والأمني، ذات الصلة بالأنظمة الذكية، ودورها في تعزيز السلامة المرورية، والحد من وفيات الحوادث .

واستمع اللواء النعيمي، للعرض الذي قدمته الشركات السويدية، حول سبل الاستفادة من خبرات وممارسات مملكة السويد الصديقة، والتي تعتبر إحدى الدول الرائدة، في مجال السلامة المرورية، فضلاً عن كونها الدولة الأولى، التي بادرت إلى اعتماد الرؤية الصفرية، للوفيات الناتجة عن حوادث الطرق.

وتضمن العرض، دور الرادارات المتحركة، وتطوير البنية التحتية للصندوق الأصفر، والتحكم بالإشارات الضوئية عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وأشاد مدير قطاع شؤون القيادة، بالنتائج الإيجابية المتميزة، التي حققتها التجربة السويدية، في تعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات، والتنسيق بين المختصين في شرطة أبوظبي، لتطوير آلية للتعاون المستقبلي.

حضر اللقاء، العميد مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة، وعدد من الضباط .