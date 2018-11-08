قرقاش يترأس وفد الدولة في اجتماع فريق العمل الإماراتي البريطاني

الشارقة 24 – وام:

استضافت أبوظبي اليوم الأربعاء الاجتماع الثامن عشر لفريق العمل الإماراتي البريطاني.

وترأس الجانب الإماراتي في الاجتماع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيما مثل الجانب البريطاني معالي اليستر بيرت وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال الاجتماع، رحب الجانبان بعمق وقوة العلاقات بين البلدين، وناقش الطرفان نطاقاً واسعاً من القضايا الثنائية شملت التعاون في مجالات الأمن والدفاع والخدمات القنصلية والثقافة ومكافحة الإرهاب وتنمية العلاقات الاقتصادية، بالإضافة لعدد من القضايا الإنسانية.

كما رحب الوزيران بالتصميم المبتكر لـ " إكسبو دبي 2020 "، واتفقا على العمل معا لتعميق علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين.

وشدد الجانبان على أهمية التعاون لمواجهة التغير المناخي وتعزيز النمو المستدام ودعم الشباب وتجهيزهم بالمهارات المستقبلية التي يحتاجونها للنجاح في سوق العمل، فضلاً عن زيادة التعاون وتعزيز الشراكة في مجال مكافحة الإرهاب والتمويل غير القانوني.

وقدم الوزراء إحاطة حول وجهات نظرتهم بخصوص التطورات الجارية في الشرق الاوسط، وأكدوا أهمية الحفاظ على التعاون القوي بين الطرفين بخصوص قضايا السلام والتنمية في المنطقة بشكل عام.