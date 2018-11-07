انطلاق مؤتمر أبوظبي للدبلوماسية 14 نوفمبر

الشارقة 24 – وام:

تنظم أكاديمية الإمارات الدبلوماسية النسخة الأولى من "مؤتمر أبوظبي للدبلوماسية 2018"، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وعلى مدار يومي 14 و15 نوفمبر الجاري في أبوظبي.

وتسعى أكاديمية الإمارات الدبلوماسية من خلال المؤتمر إلى استكشاف ديناميكيات التحول في دبلوماسية القرن الواحد والعشرين وبحث سبل تعزيز التبادل المعرفي والعملي وأفضل الممارسات في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من الوزراء والسفراء وقادة الدبلوماسية والفكر والشخصيات العالمية البارزة من الأكاديميين والمختصين في الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

ويشكل المؤتمر منصة مثالية لاستعراض أحدث الأفكار والابتكارات الدبلوماسية الملهمة التي ستحفز الباحثين والمشاركين على بناء العلاقات والتحاور المثمر بهدف إيجاد الحلول لأهم التحديات الدبلوماسية والقضايا الدولية المعاصرة والتغيرات المتسارعة وأثرها على العمل الدبلوماسي.

وتشمل أجندة المؤتمر جلسات رئيسية وحلقات نقاش تفاعلية وورش عمل تطبيقية صممت لإيجاد الحلول الفعالة للقضايا العالمية الملحة بشكل يمكن وزارات الخارجية في جميع أنحاء العالم من تنفيذها.