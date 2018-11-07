القبيسي: مركز الشيخ زايد في بكين جسر للتواصل الثقافي

الشارقة 24 – وام:

أشادت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بمركز الشيخ زايد لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين، والذي يعد جسراً للتواصل الثقافي يعزز العلاقات التاريخية بين حضارتين عريقتين، العربية والإسلامية من ناحية، والحضارة الصينية من ناحية ثانية.

وأشارت معاليها خلال محاضرة ألقتها في مركز الشيخ زايد لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين إلى عمق رؤية وبُعد نظر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي كان يدرك أثر اللغة التي تمثل الوعاء الناقل للحضارة العربية في تمتين التعاون والتواصل والحوار بين الأصدقاء دولا وأفرادا ومن هنا كان حرصه "رحمه الله" على إنشاء هذا المركز الذي بات مركز اشعاع ثقافي وحضاري وصرحاً أكاديمياً نفخر ونعتز به في الإمارات والصين على حد سواء.

ولفتت معالي القبيسي التي تترأس وفد المجلس الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية إلى أن هذه المنارة العلمية الرائدة التي تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، صارت أبرز قنوات التواصل الحضاري والثقافي بين الشعب الصيني والشعوب العربية جميعها، مؤكدة أننا ندرك الآن وفي هذا المكان وبعد مرور كل هذه السنوات، عمق رؤية وبُعد نظر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" عندما بادر إلى وضع حجر الأساس لهذا المركز الرائد خلال زيارته التاريخية إلى الصين في عام 1990، وكانت زيارة استشرف فيها المستقبل برؤية ثاقبة، ليعد المركز جسراً للتواصل الثقافي يعزز العلاقات التاريخية بين حضارتين عريقتين، العربية والإسلامية من ناحية، والحضارة الصينية من ناحية ثانية.

وأشارت خلال محاضرتها إلى العلاقات المتنامية بين الإمارات والصين والتي حصلت على دفعة نوعية قوية عقب الزيارة التاريخية، التي قام بها الرئيس شي جين بينغ إلى دولة الإمارات خلال شهر يوليو الماضي.

ومن جهته، رحب رئيس الجامعة بمعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي والوفد المرافق، واعتبر الزيارة إلى المركز حلقة تواصل ونشر للثقافة العربية والإسلامية ولنهج مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ولرؤية دولة الإمارات في تعزيز التواصل مع شعوب العالم.