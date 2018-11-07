ذياب بن محمد بن زايد يفتتح المعرض الدولي لمركبات المستقبل

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، أن قطاع النقل الذكي، بات يشكل محوراً أساسياً من محاور اقتصاد المستقبل، ورافداً مهماً من روافد التنمية المستدامة وعنصراً مركزياً في تحقيق أهدافها.

واعتبر سموه أن التكنولوجيا الذكية ستحدث تأثيراً إيجابياً كبيراً في مستقبل النقل بإمارة أبوظبي، تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة وخططها لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، وضمان استدامتها وتوظيف التكنولوجيا المتطورة في خدمة الإنسان وتحقيق رفاهيته وأمنه وسلامته والحفاظ على بيئة نظيفة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه المعرض الدولي الرابع لمركبات المستقبل"ICFM" ، الذي انطلقت فعالياته الأربعاء، في فندق سانت ريجيس أبوظبي، بجزيرة السعديات، بحضور عدد من كبار المسؤولين، وممثلين عن حكومات عالمية وإقليمية، وخبراء النقل الذكي، والاتصالات والطاقة والبيئة والأبحاث والتشريعات.