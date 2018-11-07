ولي عهد أم القيوين يشهد افتتاح "المدارس المجتمعية" في الإمارة

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، افتتاح فعاليات "المدارس المجتمعية"، في مدرسة الأمير للتعليم الثانوي للبنين، في أم القيوين، والتي تنظمها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المدارس المجتمعية، إحدى مبادرات مجلس التعليم والموارد البشرية.

وقام سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، يرافقه الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، بجانب عدد من المسؤولين وأولياء الأمور وممثلين لعدد من الجهات في إمارة أم القيوين، بمتابعة عدد من الأنشطة المنظمة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة.

وأثنى سمو ولي عهد أم القيوين، على فكرة المدارس المجتمعية، التي تواكب جهود الدولة التطويرية للنظام التعليمي، بمزيد من مبادرات ومشاريع التميز والريادة، وتشرك مختلف فئات المجتمع في مسؤولية التعليم والمعرفة.