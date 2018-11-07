بلحيف النعيمي يبحث التعاون مع نظيره الملدوفي

الشارقة 24:

استقبل معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، في مكتبه بديوان الوزارة بدبي، معالي تشيريل جابوريسي وزير الاقتصاد والبنية التحتية في جمهورية مولدوفا، والوفد المرافق.

حضر الاستقبال سعادة المهندس إبراهيم الوهابي الوكيل المساعد لقطاع تنفيذ المشاريع، وسعادة المهندسة عائشة المدفع الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية، والسيدة رشا بو رحيمة مدير مكتب معالي الوزير.

رحّب معالي وزير تطوير البنية التحتية بالوفد الضيف، وبحث معه سبل تطوير العلاقات المشتركة في مجال البنية التحتية، مؤكداً قوة العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بما فيها مجال البنية التحتية والنقل، ودور مثل هذه اللقاءات في توسيع أفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الطرفين.

واستعرض معاليه أبرز محاور رؤية الإمارات 2021 التي تستند على عدد من المحاور الرئيسة وأبرزها قطاع البنية التحتية الذي يمثل داعماً رئيسياً لعملية التنمية الشاملة بمختلف محاورها الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وغيرها، وتستهدف أن تكون الدولة ضمن الأفضل عالميا في مختلف المجالات.

كما أكد أهمية تبادل الخبرات المتعلقة بالبنية التحتية والنقل والطرق، لما لذلك من دور فعال في تعزيز العمل المؤسسي لكلا الجانبين.

من جانبه، تقدم معالي وزير الاقتصاد والبنية التحتية في جمهورية مولدوفا، بالشكر لمعالي وزير تطوير البنية التحتية على حسن الضيافة والاستقبال، مشيداً في الوقت ذاته بالتطور والنهضة الكبيرين الذي تشهده دولة الامارات بمختلف المجالات، ومنها البنية التحتية والطرق.