حصة العتيبة تحضر حفل استقبال السفراء المعتمدين لدى أندورا

الشارقة 24 – وام:

حضرت سعادة الدكتورة حصة عبد الله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية سفيرة غير مقيمة لدى إمارة أندورا، حفل الاستقبال الذي نظمته حكومة الإمارة للسفراء المعتمدين لديها، والذي أقيم في قصر الأسقفية "لسو دو أرخيل"، وذلك تلبية لدعوة أمير إمارة أندورا.

والتقت سعادة سفيرة الدولة - خلال الحفل - أمير إمارة أندورا وأسقف "أورخيل" المطران جوان انريك بيبيس إي سيثيليا وعدد من كبار المسؤولين في الإمارة وعلى رأسهم معالي أنطوني مارتي بيتيت رئيس الحكومة ومعالي ماريا أوباتش فونت وزيرة الخارجية ومعالي بيثينك ماتيو ثامورا رئيس مجلس النواب العام ونائبته سعادة مونيكا بونيل توسيت.

وأشاد الجانبان بمتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وإمارة أندورا والتي تشهد تطوراً ملموساً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

من جهتها أكدت سعادة سفيرة الدولة حرص دولة الإمارات على توطيد العلاقات وتعزيز آفاق التعاون مع إمارة أندورا في جميع المجالات، فيما أعربت وزيرة خارجية إمارة أندورا عن أملها في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلادها ودولة الإمارات، مشيدة بمسيرة التطور والنمو التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.