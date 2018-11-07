مريم المهيري تحضر حفل السفارة الألمانية بمناسبة اليوم الوطني

الشارقة 24 – وام:

حضرت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة، مساء الثلاثاء، حفل الاستقبال الذي أقامه إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في حدائق فندق الشاطئ روتانا أبوظبي - سعادة الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وعدد من أبناء الجالية الألمانية المقيمة في الدولة.

وأشاد السفير الألماني - في كلمة له بهذه المناسبة - بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتي تشهد تطوراً وازدهاراً في المجالات المختلفة، منوهاً بحكمة قيادة الدولة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في توطيد العلاقات مع جميع دول العالم.

وأشار إلى أن العلاقات بين الإمارات وألمانيا تمضي نحو آفاق أوسع، مؤكداً حرص بلاده على توثيق روابط الصداقة مع دولة الإمارات، لافتاً إلى أن ألمانيا تعد من أبرز الوجهات السياحية المفضلة لمواطني الدولة.