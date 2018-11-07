منصور بن محمد يتوج الفائزات في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات

الشارقة 24 – وام:

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم الثلاثاء، الفائزات بالمراكز الأولى في الألعاب الفردية والجماعية في منافسات النسخة السادسة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات.

وتأتي الدورة بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وضمت المنافسات التي نظمتها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 22 إلى 30 أكتوبر الماضي، 10 ألعاب جماعية.

وتقدمت موزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة رئيس اللجنة المنظمة للدورة، بالشكر إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله "، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على جهودها ودعمها لرياضة المرأة ورعايتها الكريمة لدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، كما تقدمت بالشكر لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لتشريفه حفل ختام النسخة السادسة من الدورة خلال كلمة افتتاح الحفل.

وأوضحت موزة المري أن دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات قد شهدت تطوراً في عدد المشاركين والألعاب، حيث ارتفع عدد الجهات المشاركة من 13 جهة في 2012 إلى 41 جهة في 2018 وارتفع عدد اللاعبات من 166 لاعبه إلى 853 لاعبة في الفترة ذاتها وعلى مستوى الألعاب ارتفع العدد من 6 ألعاب في 2012 إلى 10 ألعاب في الدورة الحالية.

حضر مراسم التتويج كل من الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وسعادة ندى عسكر مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وموزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة رئيس اللجنة المنظمة للدورة، والدكتورة مي أحمد سلطان الجابر عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.