حمدان بن محمد: رؤى محمد بن راشد جعلت من الإمارات مقصداً للكفاءات

الشارقة 24 – وام:

شدد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، على أن استقطاب العقول وفتح أبواب الفرص المستقبلية لأصحاب المواهب والإمكانات يمثل نهجاً راسخاً في إمارة دبي يجسد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في جعل دولة الإمارات مقصداً ومركز جذب للكفاءات من الدول العربية ومن كافة أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه الثلاثاء "منطقة 2071" في أبراج الإمارات بدبي، حيث اطلع على فعاليات اليوم المفتوح الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل بهدف توفير فرص وظيفية لمجموعة من خريجي مبادرة مليون مبرمج عربي.

وأكد سموه أن ترجمة نتائج المبادرات الكبرى وتحويلها إلى فرص لتطوير الإمكانات والقدرات البشرية، وعوامل محفزة لمزيد من النجاحات يمثل ركناً أساسياً في إنجاحها واستدامة آثارها وانعكاساتها الإيجابية على الأفراد والمجتمعات، مشيراً إلى أن مبادرة مؤسسة دبي للمستقبل في توظيف نخبة العقول المشاركة في مبادرة مليون مبرمج عربي تعكس هذا التوجه وتقدم مثالاً يحتذى في الاستثمار في الطاقات البشرية.

والتقى سمو ولي عهد دبي مجموعة من المبرمجين العرب الذين كرمهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس الإثنين، خلال الحفل السنوي لمبادرة مليون مبرمج عربي.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بمبادرة الجهات الحكومية والخاصة إلى المشاركة في اليوم المفتوح، لإتاحة الفرصة لخريجي مبادرة مليون مبرمج عربي للانضمام إلى المؤسسات الشريكة، عبر توفير فرص عمل لهم في مختلف التخصصات التقنية مثل البرمجة وعلوم الحاسوب وإدارة المعلومات.