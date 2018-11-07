أحمد بن محمد يفتتح معرض "جلفود" للتصنيع

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الثلاثاء، معرض "جلفود" للتصنيع الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام.

وقد تفقد سموه أجنحة الشركات والجهات المشاركة في الدورة الخامسة للمعرض الذي يعد أكبر فعالية سنوية متخصصة في تصنيع المأكولات والمشروبات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوقف عند العديد من منصات العرض التي تمثل نحو 60 دولة بما فيها دولة الإمارات والتي يصل عددها إلى 1600 شركة تعرض منتجاتها في قطاع التغذية والضيافة، إلى جانب معدات الطبخ الحديثة ومستلزمات الضيافة من أوان منزلية وغيرها.

واستمع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته في أرجاء المعرض إلى شرح واف من هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، حول أقسام المعرض المتخصصة ومساحته التي تزداد سنوياً وعدد الزائرين والعارضين، حيث أوضح المري أن مساحة المعرض تبلغ نحو ثمانين ألف متر مربع تشكل ست عشرة قاعة عرض من مجمل قاعات المركز التجاري.

وقد أعرب سمو رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إعجابه بما شاهده من تقنيات حديثة باتت تستخدم بشكل واضح في قطاع تصنيع المأكولات والمشروبات.