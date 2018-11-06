محمد بن زايد يطلع على مرافق مشروع "ع البحر" بكورنيش أبوظبي

محمد بن زايد آل نهيان خلال جولته في مشروع "ع البحر" الترفيهي على كورنيش أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، بجولة في مشروع "ع البحر" الترفيهي على كورنيش أبوظبي، اطلع خلالها على مرافقه و خدماته المتنوعة.

وتعرف سموه على تجهيزات ومكونات المشروع الذي يضم 20 مطعماً ومقهى ومتاجر عالمية، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمراكز والمرافق العائلية والرياضية التي تدعم أسلوب الحياة الصحية، منها ملاعب لكرة السلة والكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية وصالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق ومنطقة لعب للأطفال وغيرها من الفعاليات والأنشطة المجتمعية المتواصلة التي تثري ما توفره الوجهة من خدمات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن اهتمام أبوظبي بالمشاريع السياحية والترفيهية يعد من أولوياتها لدفع عجلة التنمية الشاملة و المستدامة ودعم مستقبل هذا القطاع الحيوي الهام، مشيراً إلى أن أبوظبي تواصل ترسيخ حضورها القوي على صعيد صناعة سياحة الترفيه لتصبح وجهة مفضلة ومقصداً عالمياً للسياح.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وظفت إمكاناتها كافة في سبيل تحقيق السعادة والرفاه لمواطنيها والمقيمين والسياح القادمين إلى أرضها.

وخلال جولته التفقدية توقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عدد من مرتادي الموقع، وتبادل معهم التحية والأحاديث الودية حيث عبروا عن سعادتهم بلقاء سموه.