شما المزروعي تستعرض تجربة الإمارات في تمكين الشباب

الشارقة 24 – وام:

شاركت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، في جلسة بعنوان "دور القوة الناعمة في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بدورته الثانية المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بحضور أكثر من 5000 شاب وشابة من أكثر من 160 دولة حول العالم.

واستعرضت معاليها تجربة دولة الإمارات في تمكين الشباب ودعمهم من خلال الأجندة الوطنية لشباب الإمارات 2021 التي تهدف لاستثمار طاقاتهم بشكل حقيقي.

وأكدت معالي شما المزروعي أن الشباب الواعي والناجح والطموح لا يمكن أن يتأثر بأي أيديولوجيا متطرفة ولا يمكن أن يسيء لنفسه ولوطنه ومتى ما وجد هذا الشاب فرصته في العمل والعطاء سيصبح عنصراً فاعلاً في مسيرة التنمية وصمام أمام لبلده أمام أي تحديات قد تواجهه.

وحول تجربة الإمارات في تمكين الشباب والمرأة قالت المزروعي أن قيادة دولة الإمارات تحرص دائماً على الاستماع إلى الشباب وإلى أفكارهم وتحويل هذا الفكر إلى تطبيق على أرض الواقع، موضحة أن المرأة في الإمارات تشغل ما نسبته 65% من الوظائف القيادية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة لوجود مجموعة كبيرة من الشباب الذين يتبوأون مناصب قيادية ووظائف مهمة تدعم توجه قيادة

وأشارت معاليها إلى وجود أكثر من خمسة وزراء من الشباب في دولة الإمارات مسؤولين عن ملفات مهمة تتعلق بالمجتمع والمستقبل مثل الثقافة وتنمية المعرفة وتنمية المجتمع والعلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وتوجهت المزروعي بالشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرعايته لهذا المنتدى ودعمه المتواصل للشباب والتفاعل معهم، مؤكدة أن مصر كانت ولازالت منارة لدعم الشباب والاهتمام بهم والتفاعل معهم، مثمنة حرص القيادة المصرية على التفاعل الدائم مع الشباب من خلال رعايته وحضوره لكثير من الفعاليات الشبابية.