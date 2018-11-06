محمد بن راشد يوجه بتكريم إنجازات تخلد مسيرة الشيخ زايد

الشارقة 24 – وام:

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتكريم الإنجازات الإماراتية التي يفخر بها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المجالات المختلفة، ضمن مبادرة أوائل الإمارات، وبالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني وعام زايد.

وجاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم المشاريع الوطنية، التي تعكس مسيرة "زايد" خلال حفل تكريم وطني، وبما يعكس النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها، في ريادة مسيرة التنمية بسواعد إماراتية في كافة المجالات.

وتهدف مبادرة أوائل الإمارات، إلى تعزيز النماذج الإماراتية المتميزة، في المجالات المختلفة، وتسليط الضوء على إنجازاتها.