حمدان بن محمد يلتقي فرق عمل "إنجاز ممارسة الأعمال"

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن ارتقاء دولة الإمارات عشرة مراكز لتحتل المركز الحادي عشر عالمياً والأول عربياً في أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي إنجاز كبير تحقق بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث هنأهم وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات على هذا الإنجاز.

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي، مع فرق عمل حكومة دبي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وثمن سموه جهودهم، التي أسهمت في بلوغ دولة الإمارات لهذه المكانة، وتتويج جهودهم بتحقيق هذا الإنجاز، الذي أكد أنه لم يكن ليتحقق لولا تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد اتحاديا ومحلياً.