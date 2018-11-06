حاكم عجمان يتفقد إحدى سيارات أسطول مشروع " كشتة"

الشارقة 24 – وام:

تفقد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في الساحة الخارجية في ديوان الحاكم، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إحدى سيارات أسطول مشروع "كشتة"، الذي سيتم إطلاقه بداية شهر ديسمبر المقبل.

رافق سموه، خلال تفقده السيارة، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة المهندس عمر أحمد بن عمير، مدير عام مؤسسة المواصلات العامة في عجمان وعدد من كبار المسؤولين .

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان، والحضور، لشرح من القائمين على المشروع، حول أهمية المشروع الذي سيربط المواقع المهمة في إمارة عجمان من خلال سير تلك المركبات، ومن بين هذه المواقع سوق صالح وسوق الذهب، ومتحف عجمان، ومربط عجمان، ومارينا، والزوراء، إضافة إلى رحلة في منطقة الزوراء في العبرة.

واطلع سموه على أهداف المشروع، والذي سيوفر فرصة سهلة وملائمة لسياح الإمارة، لزيارة المناطق السياحية والثقافية فيها، بمركبة سفاري السياحية، حيث من المتوقع ارتفاع عدد السياح في المستقبل.