إعلان الفائزين بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي

الشارقة 24 – وام:

أعلنت اللجنة العليا لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، عن أسماء المعلمين الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى، التي تم إطلاقها بتوجيهات ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتشمل عدداً من دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الإثنين، في مقر الجائزة بأبوظبي، بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، المشرف العام على الجائزة، وأعضاء لجنتها العليا.

وبحسب النتائج، فاز المعلم راشد علي هاشم، مدرس مادة التربية الرياضية من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعلمة فوزية ظويهر المغامسي، مدرسة مادة الرياضيات من المملكة العربية السعودية، ليحصل كل منهما على مكافأة عبارة عن مبلغ مليون درهم إماراتي، نظير تميزهما في تطبيق جميع المعايير المعتمدة في الجائزة، والتي تسهم في تحقيق الريادة التعليمية، ولكون مبادراتهما قد ساعدت في تطوير البيئة التعليمية، وتعتبر من الممارسات ذات القيمة المضافة.

كما حصل أفضل 20 معلماً ومعلمة شاركوا بالجائزة، على دورات تدريبية في رحلة إلى أعرق المؤسسات وبيوت الخبرة العالمية، بجانب تكريم أفضل مشاركتين، وجاءت من نصيب المعلمة هبة عبد العزيز سالمين من دولة الكويت، وأمينة نبيل الرميحي من البحرين، حيث حصلت كل معلمة على مبلغ 100 ألف درهم نظير تميزهما.