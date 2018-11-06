دار زايد للثقافة الإسلامية تنظم ملتقى للأخصائيين الاجتماعيين

الشارقة 24:

نظمت دار زايد للثقافة الإسلامية، يوم الثلاثاء، بكلية الشرطة في أبوظبي، ملتقى "زايد للأخصائيين الاجتماعيين"، تحت شعار: "من أجل خدمة مجتمعية مستدامة"، بمشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية.

وأكدت موزة سيف الكتبي مدير إدارة الشؤون الثقافية والتعليمية بالدار، في كلمتها الافتتاحية، أهمية الملتقى، في ترسيخ نهج ورؤى حكومتنا الرشيدة الطامحة إلى تحقيق مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه، وتوفير بيئة شاملة تعكس رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قدم نموذجاً رائداً في خدمة المجتمع.

وأشارت الكتبي، إلى أن الملتقى يهدف إلى الارتقاء بعمل الأخصائيين الاجتماعيين، من خلال تبادل الخبرات، وتدوير المعارف والاطلاع على أفضل الممارسات، بما يعود بالنفع العام على المجتمع وأفراده، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات المتاحة في الجهات المشاركة، وتحقيق الأهداف المنشودة، وتوسيع قاعد العمل الاجتماعي.

وعُقد الملتقى، بمشاركة عدد من الجهات متمثلة في: مراكز الدعم الاجتماعي، وصندوق الزكاة، ومركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، والاتحاد النسائي، والمركز الوطني للتأهيل ودائرة القضاء، ووزارة التربية والتعليم.