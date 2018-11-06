"الهويّة والجنسيّة" ترقي آيزو إدارة الجودة

الشارقة 24:

أعلنت الإدارة العامة للهوية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، نجاحها في ترقية شهادة المواصفة العالمية لإدارة الجودة "آيزو 9001:2015"، بعد تطبيقها كافة المعايير المعتمدة للحصول على هذه الشهادة، وذلك وفقاً للنتائج النهائية للتدقيق الداخلي والخارجي على عملياتها الذي نفّده فريق المحكمين الدوليين المعتمد، من قبل المعهد البريطاني للمواصفات والمقاييس، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتسلّم سعادة العميد منصور أحمد الظاهري المدير العام للهوية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الشهادة الجديدة، من وفد من ممثلين عن السفارة البريطانية لدى الدولة، والمعهد البريطاني للمواصفات والمقاييس، ضمّ ويندي دي لوكا نائب مدير دائرة التجارة الدولية في السفارة البريطانية، ويحيى العلبي المدير الإقليمي للمعهد، وسليمان بيضون مدير تطوير الأعمال في المعهد.

وحضر مراسم تسلم الشهادة من جانب الهيئة، كل من الرائد جمال الخاطري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، والدكتور أحمد الجابري مستشار مجلس إدارة الهيئة للحوكمة المؤسسية، وخولة الطاير مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الإدارة العامة للهوية، وعدد من موظفي الإدارة.

وكانت الإدارة العامّة للهوية في الهيئة، قد أنجزت في إطار استعداداتها للتقييم، تحديث كافّة الأدلة المعمول بها لديها في مجال إدارة الجودة، إلى جانب تقييم المخاطر المتعلّقة بجميع عملياتها الرئيسية والمساندة الأمر الذي تمكّنت بناء عليه من تحقيق جميع متطلبات ترقية الشهادة.