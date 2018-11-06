انطلاق "منتدى توطين 360" في العين

الشارقة 24:

شارك أكثر من 1500 مواطن من منتسبي الخدمة الوطنية، في فعاليات الدورة الثالثة لـ "منتدى الطلبة توطين 360"، التي انطلقت، يوم الثلاثاء، في مركز المؤتمرات في العين، برعاية مجلس التعليم والموارد البشرية، وبالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وتستهدف هذه الدورة، التي تختتم الأربعاء، تعريف منتسبي الخدمة الوطنية بمزايا العمل في القطاع الخاص، وإرشادهم مهنياً، وتمكينهم بالمهارات والاحتياجات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص، وذلك في إطار "البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني"، الذي تطبقه الوزارة، ضمن حزمة سياسات وبرامج منهجيتها الجديدة، للتعامل مع ملف التوطين، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.

وأوضحت سعادة فاطمة الحوطي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة، أن المنتدى يعتبر منصة حيوية متكاملة للتوجيه والتدريب والتوعية والتحفيز، فضلاً عن ربط المشاركين بفرص التعليم والتدريب الميداني.

وأضافت سعادة الحوطي، أن فعاليات اليوم الأول من المنتدى، تضمنت 6 محطات رئيسة، قدم خلالها عدد من المدربين والمتحدثين وخبراء القطاع الخاص ورواد الأعمال، ملامح المستقبل الوظيفي ومتطلباته المهنية.

وشارك المواطنون من منتسبي الخدمة الوطنية، ضمن محطة اكتشاف القدرات في 8 جلسات للتوجيه المهني، مكنتهم من اكتشاف قدراتهم وتوجيههم نحو التخصصات والمهن حسب ميولهم الشخصية ومتطلبات سوق العمل والقطاعات الحيوية، إلى جانب تعلم مهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلات.

واكتسبوا، عبر محطة التدريب ومن خلال مشاركتهم في 16 ورشة تدريبية، مهارات سوق العمل المستقبلي وربطها بالممارسات الحياتية والمهنية، فضلاً عن إكسابهم الصفات الإيجابية ومهارات سلوكيات العمل في القطاع الخاص، بجانب مساعدتهم في استكشاف وتعزيز مهارات التوظيف الذاتي وتعزيز المهارات الريادية.