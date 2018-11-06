محمد الشرقي يشهد تخريج دفعة "عام زايد" في جامعة عجمان

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الثلاثاء، حفل تخريج طلاب جامعة عجمان فرع الفجيرة دفعة "عام زايد"، والبالغ عددهم 129 طالباً من مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية في درجة البكالوريوس، والذي أقيم في قاعة الشيخ خليفة للاحتفالات.

حضر الحفل إلى جانب سموه الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وهنأ سمو ولي العهد الخريجين بانتهاء دراستهم الأكاديمية وبنيلهم شرف أن تحمل دفعتهم اسم "عام زايد" القائد الملهم الذي تمثل قيمه دستوراً إنسانياً للمحبة والتسامح وبناء الأوطان والارتقاء بها، مشدداً على توجيهات صاحب السمو حمد بن محمد الشرقي بضرورة دفع مسيرة التعليم ومواكبتها للتطورات العالمية في العلم والتكنولوجيا، بما يضمن تخريج كوادر مواطنة متميزة ومتفانية تملك الكفاءة والقدرة على القيام بدورها الفاعل في عملية النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.